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США приготовились к удару по Сирии
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США приготовились к удару по Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ВМС США
Американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошёл на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Отмечается, что Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии в понедельник. По информации издания, российские самолеты четыре раза пролетели над американским эсминцем.
В ВМС США отрицают информацию о том, что их эсминец приблизился к Сирии и преследовался российскими самолетами. В ведомстве не сообщили, куда отправился Donald Cook из Ларнаки.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 апреля, предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии. Он пообещал дать ответ в ближайшие сутки или двое.
Заседание ООН было созвано после того, как в СМИ появилась информация о химатаке в сирийской Восточной Гуте. США обвинили в участии в атаке Россию. Москва все обвинения отвергает.
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