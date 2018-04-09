Начались учения Черноморского флота

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Соединения ракетных катеров и десантных кораблей ЧФ вышли на учения 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Vasily Batanov
Тактические группы соединений ракетных катеров и десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) вышли на двусторонние тактические учения в морские полигоны для отработки задач по уничтожению корабельных отрядов условного противника, сообщил журналистам в понедельник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"В соответствии с годовым планом боевой подготовки в морских полигонах ЧФ проходит двустороннее тактическое учение соединений ракетных катеров и десантных кораблей. В рамках учения, которое продлится до 12 апреля, корабли в составе нескольких тактических групп отрабатывают задачи по обнаружению отрядов кораблей, ведению морского боя и уничтожению десантных отрядов условного противника", — сказал Трухачев.
По его информации, корабельные ударные группы (КУГ) ракетных катеров должны обнаружить десантный отряд "противника" и нанести по нему условный ракетный удар с целью предотвращения высадки морского десанта. Десантные корабли в составе отряда будут уклоняться от КУГ условного противника и выполнять имитацию высадки морского десанта на побережье.
"Планируется, что в ходе учения корабли двух соединений, входящих в состав Крымской военно-морской базы, выполнят артиллерийские стрельбы по морской, воздушной и береговым целям, а также отработают организацию высадки морского десанта на побережье. После завершения учения корабли вернутся в пункты постоянного базирования", — добавил представитель ЧФ.
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