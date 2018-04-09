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Су-27СМ потерял часть хвоста во время испытаний
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Стало известно о развалившемся в воздухе во время испытаний Су-27СМ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Часть хвоста оторвалась у новейшего российского истребителя Су-27СМ во время летных испытаний зимой прошлого года.
Инцидент на летных испытаниях произошел еще в середине декабря прошлого года, но известно о нем стало только сейчас.
Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту самолета в момент ЧП находился опытный летчик-испытатель Китаев, который должен был проверить истребитель на прочность и разогнать его до максимально возможной скорости.
Когда показатели скорости приближались к предельным, Китаев услышал громкий хлопок и почувствовал сильный рывок корпуса самолета. В зеркало заднего вида летчик увидел, что у истребителя не хватает части киля с левой стороны, из-за чего Китаев совершил экстренную посадку.
По данным Telegram-канала, причиной инцидента стало то, что во время сборки самолета «использовали неправильные болты», которые, к тому же, были слабо затянуты. В результате потоком воздуха деталь и вырвало из креплений.
Истребитель модели Су-27СМ представляет собой качественно новую и глубоко модернизированную версию самолета типа Су-27. Наиболее существенные отличия коснулись рулевой системы и системы боевой комплектации. В состав вооружения новой машины были включено качественно новое вооружение, которое может поражать объекты как на земле, так и над морем. Также новый самолет оснащен радиолокационной системой последнего поколения, которая позволяет отслеживать объекты.
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