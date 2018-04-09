Российским военным в Сирии показали танки в кино

«Картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны», — сказал продюсер Дмитрий Щербанов. — Наши военные в Сирии каждый день встречаются лицом к лицу с мировым врагом — терроризмом, таким же злом, каким являлся фашизм 80 лет назад».

Сопродюсер Олег Антипов отметил, что члены съемочной группы, побывавшие в Сирии, почувствовали себя творческой бригадой, задачей которой, как и во время войны с фашисткой Германией , было поднять дух бойцов российской армии.

«Приятно, что на два часа нашей встречи и просмотра смогли их перенести в обычный мир без войны», — добавил он.

Показ состоялся 8 апреля за три недели до официального старта всероссийского проката — 26 апреля.

Министр культур Владимир Мединский записал видеообращение к военнослужащим авиабазы, в котором выразил надежду, что «Танки» разбудят у юношей и девушек желание получить «настоящую профессию инженеров, конструкторов, стать учеными, стать солдатами и офицерами, защищающими нашу Родину».

3 апреля сообщалось, что фильм «Танки» покажут на 40-м Московском международном кинофестивале в рамках внеконкурсной программы смотра.