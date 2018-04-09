В Индии покажут С-400, «Тор» и «Бук»

«Алмаз-Антей» решил показать в Индии ЗРК С-400, «Тор» и «Бук»

«В виде макетов и моделей будет продемонстрирована продукция военного назначения, востребованная странами Азиатско-Тихоокеанского региона: зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор— М2КМ», «Бук-М2Э», «Оса-АКМ1», «Риф-М», «Штиль-1» и ЗПРК «Тунгуска-М1», — передает ТАСС сообщение концерна.

Там подчеркнули, что участие в выставке имеет целью укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции и расширение круга потенциальных заказчиков среди стран Юго-Восточного региона».