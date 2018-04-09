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В Индии покажут С-400, «Тор» и «Бук»
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Санкции обрушили российский рынок

«Алмаз-Антей» решил показать в Индии ЗРК С-400, «Тор» и «Бук» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн «Алмаз-Антей» примет участие в 10-й выставке сухопутных и военно-морских вооружений «Дефэкспо Индия — 2018», которая пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи и представит зенитные ракетные комплексы С-400, «Тор» и «Бук».
«В виде макетов и моделей будет продемонстрирована продукция военного назначения, востребованная странами Азиатско-Тихоокеанского региона: зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор— М2КМ», «Бук-М2Э», «Оса-АКМ1», «Риф-М», «Штиль-1» и ЗПРК «Тунгуска-М1», — передает ТАСС сообщение концерна.
Там подчеркнули, что участие в выставке имеет целью укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции и расширение круга потенциальных заказчиков среди стран Юго-Восточного региона».
Как заявил заместитель генерального директора «Алмаз-Антея» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, в рамках выставки представители концерна проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран. Напомним, в январе сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз — Антей» начал поставки в войска нового цифрового ЗРК «Бук-М3», который кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.
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