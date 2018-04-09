В ЦВО началась масштабная проверка войск

В ЦВО началась проверка войск с учетом внедрения сирийского боевого опыта

Масштабная проверка войск с учетом внедрения сирийского опыта началась в Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник, сообщает пресс-служба ведомства.

"Внедрение сирийского боевого опыта в занятия по боевой подготовке будет в основе масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, стартовавшей сегодня", — говорится в сообщении.

Киргизии. Как указывает пресс-служба, обучающие занятия пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Таджикистане

"Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке", — отмечается в сообщении.