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В ЦВО началась масштабная проверка войск
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В ЦВО началась проверка войск с учетом внедрения сирийского боевого опыта 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Масштабная проверка войск с учетом внедрения сирийского опыта началась в Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник, сообщает пресс-служба ведомства.
"Внедрение сирийского боевого опыта в занятия по боевой подготовке будет в основе масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, стартовавшей сегодня", — говорится в сообщении.
Как указывает пресс-служба, обучающие занятия пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Таджикистане и Киргизии.
"Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке", — отмечается в сообщении.
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что опыт боевых действий, полученный в Сирии, будет максимально применен в подготовке войск и органов военного управления округа. Он также отметил, что особое внимание будет уделяться "совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки".
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