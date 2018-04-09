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Опубликовано видео ракетного удара по сирийской авиабазе
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Опубликовано видео ракетного удара по сирийской авиабазе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: SANA
Сирийское национальное агентство САНА опубликовало видеозапись ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс. Видеозапись размещена на странице агентства в Facebook.
Удар был нанесен в ночь на понедельник, США заявили о своей непричастности. По данным САНА, есть жертвы. По данным военного источника агентства, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.
На минутной видеозаписи видно, как в небе пролетает ракета, слышен звук удара.
"Наша ПВО отвечает на ракетный удар по базе Т-4", — говорится в подписи.
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