Опубликовано видео ракетного удара по сирийской авиабазе

Сирийское национальное агентство САНА опубликовало видеозапись ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс . Видеозапись размещена на странице агентства в Facebook.

Удар был нанесен в ночь на понедельник, США заявили о своей непричастности. По данным САНА, есть жертвы. По данным военного источника агентства, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.

На минутной видеозаписи видно, как в небе пролетает ракета, слышен звук удара.