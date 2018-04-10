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МиГ-31 превратили в крылатую ракету
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На Камчатке МиГ-31 превратили в крылатую ракету 

Российская Газета 1 час назад
На Камчатке летчики полка морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату и уничтожению крылатой ракеты большой дальности на малой высоте.
В роли цели выступил сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 — возможности этого уникального самолета позволяют ему изобразить большинство летательных аппаратов, кроме разве что зависших вертолетов. Самолет имитировал скорость и маневры крылатой ракеты, двигаясь к заданной точке на малой высоте с огибанием рельефа местности.
Другой МиГ-31, поднятый в воздух по тревоге, нашел цель и поразил ее с первого захода, произведя электронные пуски ракет на предельной дальности.
— Особенностью тренировки стало то, что летчики искали цель самостоятельно, без помощи наземных радаров ПВО, — рассказал начальник пресс-службы Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николая Воскресенский.
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