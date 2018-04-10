На Камчатке МиГ-31 превратили в крылатую ракету

На Камчатке летчики полка морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату и уничтожению крылатой ракеты большой дальности на малой высоте.

В роли цели выступил сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 — возможности этого уникального самолета позволяют ему изобразить большинство летательных аппаратов, кроме разве что зависших вертолетов. Самолет имитировал скорость и маневры крылатой ракеты, двигаясь к заданной точке на малой высоте с огибанием рельефа местности.

Другой МиГ-31, поднятый в воздух по тревоге, нашел цель и поразил ее с первого захода, произведя электронные пуски ракет на предельной дальности.