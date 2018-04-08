Минобороны России выступило с заявлением

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрия Евтушенко, некоторые западные страны осуществляет меры информационного характера по срыву операции в Восточной Гуте. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия», — сказал Евтушенко.

Он также отметил, что «некоторые неправительственные организации, в частности „Белые каски“, которые известны „своими фейковыми новостями“, сообщили о том, что в субботу сирийские войска сбросили на территорию Думы бомбу с хлором.

»Решительно опровергаем эту информацию», — заявил Евтушенко.

В Центре по примирению также заявили, что готовы отправить в Восточную Гуту российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы доказать, что информация о химическом оружии сфабрикована.

По данным Евтушенко, 8 апреля, начинается операция по выводу из города Дума боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».