Ещё
Минобороны России выступило с заявлением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве загорелся многоэтажный дом
В Москве загорелся многоэтажный дом

Минобороны России выступило с заявлением 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военные опровергли сообщения о применении правительственными силами Сирии химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска Восточная Гута), где армия проводит операцию против боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России как террористическая), сообщает RT. Отсюда боевики вели ракетные обстрелы жилых районов Дамаска и окрестностей столицы страны.
>>США обвинили Россию в возможной химатаке в Сирии
По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрия Евтушенко, некоторые западные страны осуществляет меры информационного характера по срыву операции в Восточной Гуте. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия», — сказал Евтушенко.
Он также отметил, что «некоторые неправительственные организации, в частности „Белые каски“, которые известны „своими фейковыми новостями“, сообщили о том, что в субботу сирийские войска сбросили на территорию Думы бомбу с хлором.
»Решительно опровергаем эту информацию», — заявил Евтушенко.
В Центре по примирению также заявили, что готовы отправить в Восточную Гуту российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы доказать, что информация о химическом оружии сфабрикована.
По данным Евтушенко, 8 апреля, начинается операция по выводу из города Дума боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей595
Сын Яковлевой попал в психушку131
Порошенко обрадовал украинцев219
Генконсул США восхитился россиянами37
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление17
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение