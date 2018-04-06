Химик рассказал о найденном британцами полигоне в Шиханах

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин назвал «высосанной из пальца» появившуюся в СМИ информацию о производстве «Новичка» в Шиханах. Об этом сообщает «Взгляд».

По словам эксперта, в Шиханах находится филиал Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где исследовали вещество класса «Новичок». Однако полигон законсервировали и более 30 лет не использовали для испытаний химоружия, подчеркнул Никулин.

«Это [заявления о Шиханах] из той же серии, что и про боевую отравляющую гречку и дроны, которые летают над Британией», — сказал он.

Никулин предположил, что версия о Шиханах была почерпнута на одном из сайтов, где упоминаются исследования вещества в Шиханах.

Ранее The Times писала, что спецслужбы Британии назвали местом производства вещества, которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль , «объект в Шиханах на юго-западе России ». По данным газеты, британская разведка рассказала об этом месте представителям стран-союзников во время специального брифинга. Этот объект в Лондоне сочли аналогом военной лаборатории «Портон-Даун».