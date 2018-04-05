«Адмирала Кузнецова» отказались считать авианосцем

«Надо отметить, что "Адмирал Кузнецов" — это не авианосец, а авианесущий крейсер. Для любого военно-морского специалиста это абсолютно очевидно. Это другой вид корабля. Поэтому вставлять нас в рейтинг каких-то авианосцев уже не корректно», — сказал он.

Эксперт заявил, что такие рейтинги составляют «американские борзописцы». «Это абсолютно пропагандистское и не соответствующее действительности утверждение. Понятно, эти рейтинги высасываются из пальца и, разумеется, здесь присутствует мощный антироссийский подтекст», — отметил Коротченко.

По его словам, «Адмирал Кузнецов» хорошо показал себя в ходе недавних боевых действий в Сирии и «полностью отвечает современным требованиям».

Также не согласился с рейтингом американского журнала председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев . В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что американские авианосцы по большей части являются «просто плавучими аэродромами».

«За данной оценкой не стоит ничего, кроме отработки американскими СМИ информационно-пропагандистских задач. Если серьезно изучать тему авианосцев и их роль в Вооруженных силах тех или иных стран, становится ясно, что по совокупной мощи базируемой авиации и ракетных вооружений "Адмирал Кузнецов" имеет такой же или даже больший оперативно-стратегический вес в борьбе на море, чем авианосцы США», — считает Ненашев.

Свое мнение о рейтинге высказал и бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота России адмирал Виктор Кравченко , с которым побеседовал «Интерфакс» . «Если рассуждать мерками США, у которых более 10 авианосцев, и несколько из них атомные, на современной базе, то с ними сравнивать действительно нельзя. У нашего авиакрыло не очень большое — только 50 летательных аппаратов, а у американцев — до ста», — сказал адмирал.

Кравченко полагает, что по современным меркам «Адмирал Кузнецов» является достаточно мощным кораблем, а «у многих других стран и такого авианосца нет».