Ещё
Украина запустила в серию бронемашину 20-летней давности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: Украина запустила в серию бронемашину 20-летней давности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: кадр видео
На Украине началось серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет". Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский президент Петр Порошенко.
"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", — написал президент Украины. Он также отметил, что у "Атлетов" имеется значительный экспортный потенциал, что позволит начать поставки БРЭМ на экспорт.
Однако эксперты выяснили, что новинка Укроборнпрома оказалась разработана и выпущена в качестве демонстрационного образца Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова еще в 1997 году. Образец БРЭМ-84 был показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии, а в 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний.
По замыслу конструкторов, "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн и лебедкой для буксировки основных боевых танков со скоростью 25 километров в час. Созданная на базе танка Т-84У бронемашина весит 46 тонн и может развивать на шоссе скорость до 70 километров в час. Кроме того, БРЭМ может перевозить до 1,5 тонн груза.
Заметим, что трудно себе представить высокую востребованность этой устаревшей машины современными армиями.
Российская Газета: последние новости
Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений В России разработали турбореактивный двигатель для беспилотников "Уголковые" Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова88
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»541
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение