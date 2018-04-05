Генерал ВСУ призвал украинских солдат быть реалистами

Марчук прокомментировал идею ВСУ, мечтающих дойти до Ростова-на-Дону. Он отметил, что для начала было бы неплохо хотя бы дойти до Донецка

Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, — сказал Евгений Марчук.

Так, Марчук указал украинской армии на отсутствии необходимых резервов и подготовки для такой операции, как «наступление на Ростов-на-Дону». Вместе с тем он отметил, что для начала ВСУ было бы неплохо перестроить структуру войск, переведя их из оборонительной позиции в наступательную. Марчук отметил, что украинских военных в России встретят «уже не трактористы и комбайнеры», передала «Газета.ru»

В связи с этим пользователи Сети подняли оживленную дискуссию, гадая, для чего же солдатам ВСУ захотелось дойти до российского Ростова-на-Дону.

Так, один из комментаторов предположил, что украинские солдаты собираются дойти до российского города, чтобы сдаться, привести себя в порядок и отправиться обратно.

В то же время еще один пользователь подчеркнул, что солдаты ВСУ могут дойти до Ростова-на-Дону, однако после этого начнут активный поиск работы, интересуясь о вакансиях у местных жителей.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины совершают преступления в Донбассе.