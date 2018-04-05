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«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Генерал ВСУ призвал украинских солдат быть реалистами 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
В Сети обсуждают заявление экс‐главы украинской Службы безопасности Украины и действующего генерала вооруженных сил Украины Евгения Марчука, который заявил, что солдаты ВСУ в нынешнем состоянии не дойдут даже до Ростова‐на‐Дону, сообщило издание Nation News.
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Марчук прокомментировал идею ВСУ, мечтающих дойти до Ростова-на-Дону. Он отметил, что для начала было бы неплохо хотя бы дойти до Донецка.
Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, — сказал Евгений Марчук.
Так, Марчук указал украинской армии на отсутствии необходимых резервов и подготовки для такой операции, как «наступление на Ростов-на-Дону». Вместе с тем он отметил, что для начала ВСУ было бы неплохо перестроить структуру войск, переведя их из оборонительной позиции в наступательную. Марчук отметил, что украинских военных в России встретят «уже не трактористы и комбайнеры», передала «Газета.ru».
В связи с этим пользователи Сети подняли оживленную дискуссию, гадая, для чего же солдатам ВСУ захотелось дойти до российского Ростова-на-Дону.
Так, один из комментаторов предположил, что украинские солдаты собираются дойти до российского города, чтобы сдаться, привести себя в порядок и отправиться обратно.
В то же время еще один пользователь подчеркнул, что солдаты ВСУ могут дойти до Ростова-на-Дону, однако после этого начнут активный поиск работы, интересуясь о вакансиях у местных жителей.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины совершают преступления в Донбассе.
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