Раскрыты подробности передислокации Каспийской флотилии

Командующий Каспийской флотилии раскрыл подробности передислокации в Дагестан

«Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья», — передает слова Пинчука газета «Красная звезда».

По его словам, для размещения корабельно-катерного и судового состава началось строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале . Кроме того, проводится подготовка к строительству объектов жизнедеятельности, учебно-тренировочного комплекса и складов.

«Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота», — заявил контр-адмирал.

По словам Пинчука, в рамках реализации программы строительства и развития Военно-морского флота флотилия получит новые корабли, современное вооружение и военную технику. По словам командующего, все работы по передислокации флотилии будут реализовываться синхронно, а главным при этом останутся те, кто несет боевое дежурство и совершенствует мастерство в ходе боевой подготовки.

«Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России», — добавил Пинчук.

Напомним, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, а количество военнослужащих кратно возрастет.