Россия и Турция договорились о ценах на С-400

Москва и Анкара договорились о ценах на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Российский лидер сообщил, что стороны обсудили состояние сотрудничества РФ и Турции в военно-технической сфере, в частности реализацию контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С‑400 "Триумф".
"Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что решение ускорить сроки поставки вооружения было принято по просьбе турецких коллег.
"Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей", — отметил российский президент.