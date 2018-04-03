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Россия и Турция договорились о ценах на С-400
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Россия и Турция договорились о ценах на поставку С-400, рассказал Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва и Анкара договорились о ценах на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Российский лидер сообщил, что стороны обсудили состояние сотрудничества РФ и Турции в военно-технической сфере, в частности реализацию контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С‑400 "Триумф".
"Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что решение ускорить сроки поставки вооружения было принято по просьбе турецких коллег.
"Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей", — отметил российский президент.
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Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400 СМИ: США создадут в сирийском Манбидже две военные базы Путин рассказал о товарообороте между Россией и Турцией в 2017 году
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