Ещё
Грушко: НАТО перешла красную черту в военном строительстве у границ России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грушко: НАТО перешла красную черту в военном строительстве у границ России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО перешла красную черту в военном строительстве у границ России, сообщает РИА Новости. «Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли красную черту. Сегодня ситуация вдоль наших границ серьёзным образом изменилась и фактически НАТО не только в политике, но и в сфере военного строительства стала прибегать к схемам холодной войны, которые должны были остаться в прошлом и на сегодняшний день не могут обеспечить безопасность», — уточнил он.
Ранее Грушко отметил, что НАТО прекратило сотрудничество с Россией в сферах общих интересов и взяло курс на «усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы».
В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о важности ведения диалога с Россией.
RT на русском: последние новости
Источник: Черноморский флот изучает вопрос постоянного присутствия в Азовском море СМИ: Новейшие системы РЛС «Небо-М» заступили на дежурство в Крыму В Минобороны опровергли сообщения о разведке израильской авиации в Сирии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей187
НАТО отказала в визах российским дипломатам246
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом108
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение