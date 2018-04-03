Грушко: НАТО перешла красную черту в военном строительстве у границ России

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО перешла красную черту в военном строительстве у границ России , сообщает РИА Новости . «Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли красную черту. Сегодня ситуация вдоль наших границ серьёзным образом изменилась и фактически НАТО не только в политике, но и в сфере военного строительства стала прибегать к схемам холодной войны, которые должны были остаться в прошлом и на сегодняшний день не могут обеспечить безопасность», — уточнил он.

Ранее Грушко отметил, что НАТО прекратило сотрудничество с Россией в сферах общих интересов и взяло курс на «усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы».