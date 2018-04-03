Крым прикрыли «Небом»

Крыму заступили на рабочее дежурство новейшие радиолокационные станции (РЛС) 55Ж6М «Небо-М». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главное командование Воздушно-космических войск.

По данным газеты, станции «Небо-М» перебросили в Крым в начале 2018 года, чтобы контролировать воздушное пространство над всем Черным морем.

Системы способны обнаруживать множество целей — вертолеты, самолеты, гиперзвуковые аппараты и крылатые ракеты — и вычислять их точные координаты.

Комплексы 55Ж6М «Небо-М» монтируются на машинах, их можно быстро развернуть в любой части Крыма.

Экс-начальник зенитных ракетных войск Александр Горьков пояснил «Известиям», что благодаря комплексам «Небо-М» над Черным морем будет создано сплошное радарное поле. По его словам, с их помощью можно контролировать воздушное пространство до проливов Босфор и Дарданеллы.

Комплекс «Небо-М» способен увидеть до 200 целей на высотах до 600 километров, летящих со скоростями до 18 тысяч километров в час. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы, причем определяет он не только координаты, но и государственную принадлежность.