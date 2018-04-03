Ещё
Крым прикрыли «Небом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым прикрыли «Небом» 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: ТАСС
В Крыму заступили на рабочее дежурство новейшие радиолокационные станции (РЛС) 55Ж6М «Небо-М». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главное командование Воздушно-космических войск.
По данным газеты, станции «Небо-М» перебросили в Крым в начале 2018 года, чтобы контролировать воздушное пространство над всем Черным морем.
Системы способны обнаруживать множество целей — вертолеты, самолеты, гиперзвуковые аппараты и крылатые ракеты — и вычислять их точные координаты.
Комплексы 55Ж6М «Небо-М» монтируются на машинах, их можно быстро развернуть в любой части Крыма.
Экс-начальник зенитных ракетных войск Александр Горьков пояснил «Известиям», что благодаря комплексам «Небо-М» над Черным морем будет создано сплошное радарное поле. По его словам, с их помощью можно контролировать воздушное пространство до проливов Босфор и Дарданеллы.
Комплекс «Небо-М» способен увидеть до 200 целей на высотах до 600 километров, летящих со скоростями до 18 тысяч километров в час. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы, причем определяет он не только координаты, но и государственную принадлежность.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя108
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт193
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами84
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ80
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»436
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение