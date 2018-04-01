Армия ждет: кто попадет под весенний призыв

В России начался весенний призыв на военную службу

России стартовал весенний призыв на военную службу. Согласно указу президента, в период с 1 апреля по 15 июля в армию планируется призвать 128 тыс. человек. По оценкам Минобороны , еще около 3 тыс. граждан, ранее отправленных в запас по состоянию здоровья, смогут пройти службу, если будут признаны годными для нее.

Призыв для ограниченно годных

Этой весной Минобороны рассчитывает призвать в армию несколько тысяч человек, не сумевших пройти срочную службу ранее по состоянию здоровья. Федеральный закон, позволяющий тем из них, кто еще не достиг 27 лет, отслужить в армии, президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года.

«Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — оценил количество россиян, ограниченно годных к службе и намеренных ее пройти, врио начальника главного организационного-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

Председатель Военной коллегии адвокатов и адвокат Адвокатской палаты Москвы Владимир Тригнин называет возможность призыва на военную службу граждан, которые ранее были признаны ограниченно годными, основным нововведением этого весеннего призыва.

«Пока это введение добровольное. То есть те ребята, которые не достигли 27 лет и были ранее зачислены в запас, получили возможность пойти в военкомат, пройти повторное освидетельствование. Если их признают годными, то переводят в разряд подлежащих призыву и призывают в армию на законных основаниях», — объяснил он «Газете.Ru».

Законопроект об отмене повесток

Андрей Красов. Среди других нововведений, которые планируются, адвокат отметил законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам. Соответствующий документ в начале января этого года внес депутат Госдумы

Парламентарий предложил внести поправки в статью 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно законопроекту, призывники, не получившие повестку в период призыва, обязаны явиться за ней в комиссариат самостоятельно. Каким именно образом они должны узнать о призыве, в документе не уточняется.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва», — заговорится в законопроекте.

Документ также предлагает ввести новый механизм получения повесток призывниками. Согласно внесенным в Госдуму поправкам, их предлагается посылать заказным письмом, которое могут получить не только сами призывники, но и совершеннолетние члены их семей, а также лица, «уполномоченные представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями».

Неявку в комиссариат депутат Красов предлагает расценивать как уклонение от военной службы. Сейчас, согласно статье 328 УК РФ, уклонение от прохождения военной или альтернативной службы наказывается штрафом до 200 тыс. руб., либо принудительными работами сроком до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

«Фактически порядок оповещения приравнивается к тому порядку, который существует в судах общей юрисдикции. То есть если повестка была доставлена по месту жительства, то она считается полученной. Она может быть доставлена, может быть полученной. Если гражданин дверь не открывает, то она считается полученной с момента доставления. Возможность уклонения путем неполучения повестки — так называемое «пассивное уклонение» — таким образом исключается. По разным данным, таким образом уклоняются от службы от 30 до 70 тыс. человек», — говорит Тригнин.

По его мнению, в ближайшее время этот законопроект вряд ли будет рассмотрен, но в целом он имеет большие шансы на принятие. В частности, адвокат напомнил, что автор законопроекта Красов руководил операцией в Южной Осетии в 2008 году, а также отметил, что у законопроекта появилось множество соавторов и правительство с некоторыми замечаниями его одобрило.

Проблемы уклонистов уже нет

Член Совета по права человека при президенте России, координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» и член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко в разговоре с «Газетой.Ru» законопроект раскритиковал.

«Я надеюсь, что этот законопроект не будет принят. В некотором смысле он носит пиар-характер. В течение последних лет мы уже видели, что перед началом весеннего призыва всегда появляются такие несуразные инициативы депутатов, ужесточающие процедуру призыва. Может быть, чтобы припугнуть призывников, чтобы они более тщательно относились к призыву на военную службу, хотя это совершенно не нужно», — сказал он.

Процедура призыва четко определена законом, и проблем с количеством призываемых давно уже нет: каждый год по окончании призыва военком рапортует о стопроцентном выполнении плана, отметил Кривенко.

«Вопроса уклонистов практически тоже не существует. Военкомат называет их число, и это всегда единицы или доли процентов тех, кому была вручена повестка, но кто не пришел на призывные мероприятия. Ребята сейчас сами хотят идти в армию, она престижна, и многие хотят пройти службу. Проблем с количеством призывников нет, и в этой связи ужесточение процедуры призыва не является необходимым, — заявил собеседник «Газеты.Ru», отметив также, что сейчас ставка в армии делается на контрактников. — Их количество увеличивается с каждым годом, призывники армии не нужны. Они выполняют подсобные и вспомогательные задачи».

По мнению Кривенко, единственная проблема, связанная с призывом, которая есть на данный момент и на решение которой направлен законопроект, — это то, что военкоматам трудно вручать повестки.

«Многие ребята не живут по месту жительства, многие работают не в том регионе, где живут, и так далее. Эта система призыва уже давным-давно пошла в противоречие с нашим современным образом жизни. И военкоматам вместо того, чтобы усиливать наказание и обязывать молодых людей являться в военкомат по повесткам, давно надо было продумать другую систему учета, который не требовал бы явки по повесткам. Все это сделать возможно», — считает он.

В частности, он привел в пример личный кабинет для военнослужащих, который сделали на сайте Минобороны. «То же самое можно сделать с призывниками. Сейчас у всех есть электронные почты, средства связи, и вполне можно было бы наладить и посылать уведомления призывникам по электронной почте, а не гоняться за ними с повестками», — считает Кривенко.

Законность третьей отсрочки

29 марта Конституционный суд России рассмотрел жалобы на норму закона »«О воинской обязанности и военной службе», которая не предусматривает предоставление третьей отсрочки от призыва на военную службу для обучения в магистратуре.

Поводом к рассмотрению стали жалобы двух россиян, которые закончили среднюю школу уже после достижения совершеннолетия, в связи с чем воспользовались первой отсрочкой от призыва еще до поступления в вуз.

Вторую отсрочку они получили во время обучения по программе бакалавриата, однако для обучения в магистратуре воспользоваться отсрочкой уже не смогли — в 2017 году призывные комиссии призвали обоих граждан на службу.

В своих обращениях в Конституционный суд заявители указывают, что прием детей в первый класс школы осуществляется по достижении ими возраста семи или восьми лет. Совершеннолетие учеников постарше наступает еще до окончания школы, в связи с чем им приходится брать отсрочку, чтобы получить среднее общее образование. Вместе с тем это лишает их возможности после получения высшего образования по программе бакалавриата продолжить обучение в магистратуре.

КС пока не огласил своего решения.