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Россия усилила военную мощь в Сирии
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Россия усилила военную мощь в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На авиабазу Хмеймим в Сирию прибыли три российских самолета. Об этом сообщает в пятницу, 30 марта, Al-Masdar News.
По его информации, из России прилетел авиалайнер Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34. Таким образом число последних на базе увеличилось до восьми. Как отмечается, даже два самолета такого типа — это заметное увеличение ударной силы.
В то же время есть вероятность, что истребители остановились на авиабазе временно. Они могут просто сопровождать Ту-154М или совершили промежуточную остановку, пишет издание.
В марте в сети появилось видео момента атаки вертолетов ВКС России по позициям боевиков в Сирии.
В феврале на аэродром прибыли несколько российских истребителей пятого поколения Су-57. Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.
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