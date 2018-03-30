Россия усилила военную мощь в Сирии

На авиабазу Хмеймим в Сирию прибыли три российских самолета. Об этом сообщает в пятницу, 30 марта, Al-Masdar News.

По его информации, из России прилетел авиалайнер Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34. Таким образом число последних на базе увеличилось до восьми. Как отмечается, даже два самолета такого типа — это заметное увеличение ударной силы.

В то же время есть вероятность, что истребители остановились на авиабазе временно. Они могут просто сопровождать Ту-154М или совершили промежуточную остановку, пишет издание.

В марте в сети появилось видео момента атаки вертолетов ВКС России по позициям боевиков в Сирии.