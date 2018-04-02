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Военные из РФ организуют возвращение жителей в Восточную Гуту
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Военные из России и Сирии организуют возвращение жителей в Восточную Гуту 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Борис Милованов
Сирийские правительственные войска при содействии российского центра по примирению организовали работу по возвращению мирных жителей в населённые пункты Восточной Гуты, сообщил журналистам начальник центра Юрий Евтушенко.
"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по отчистке от взрывоопасных предметов и первоочередных задач восстановления инфраструктуры для скорейшего воз­вращения мирных жите­лей", — сказал он.
По словам Евтушенко, жители в Са­кбы, Кафер-Батны, Ба­йт-Савы, Мисрабы, Мо­диары и Хаззе продолжают возвращаться в свои дома. На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулись более 40 тысяч человек.
"С 1 апреля в результате достигнутых договоренностей российским центром по примирению враждующих сторон продолжается выход боевиков и членов их семей из города Дума Восточной Гуты. В на­стоящее время вышли более 2 тысячи боевиков и членов их семей", — заявил генерал.
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