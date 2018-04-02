Военные из РФ организуют возвращение жителей в Восточную Гуту

Сирийские правительственные войска при содействии российского центра по примирению организовали работу по возвращению мирных жителей в населённые пункты Восточной Гуты, сообщил журналистам начальник центра Юрий Евтушенко.
"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по отчистке от взрывоопасных предметов и первоочередных задач восстановления инфраструктуры для скорейшего возвращения мирных жителей", — сказал он.
По словам Евтушенко, жители в Сакбы, Кафер-Батны, Байт-Савы, Мисрабы, Модиары и Хаззе продолжают возвращаться в свои дома. На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулись более 40 тысяч человек.
"С 1 апреля в результате достигнутых договоренностей российским центром по примирению враждующих сторон продолжается выход боевиков и членов их семей из города Дума Восточной Гуты. В настоящее время вышли более 2 тысячи боевиков и членов их семей", — заявил генерал.