Учения тульских десантников напугали британцев

Учения тульских десантников напугали британскую прессу

Массовое парашютное десантирование людей и техники, которое воздушно-десантные войска отрабатывают ежегодно, в глазах западных журналистов превратились в «смерть, падающую с небес».

Фотографии с учений Тульского соединения ВДВ, которые прошли 29 марта на полигонах под Рязанью , испугали британскую прессу. В частности, газета The Sun назвала массовое десантирование людей и техники на парашютах «смертью, падающей с небес».

«Десятки русских солдат спускались под белыми куполами с голубого неба на белый снег. Вслед за ними из самолетов вываливалась боевая техника и также спускалась вниз на гроздьях из десяти парашютов», — пишет издание.

Военные учения, по мнению автора статьи, состоялись из-за усиления напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном.