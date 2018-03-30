Учения тульских десантников напугали британцев

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Учения тульских десантников напугали британскую прессу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Массовое парашютное десантирование людей и техники, которое воздушно-десантные войска отрабатывают ежегодно, в глазах западных журналистов превратились в «смерть, падающую с небес».
Фотографии с учений Тульского соединения ВДВ, которые прошли 29 марта на полигонах под Рязанью, испугали британскую прессу. В частности, газета The Sun назвала массовое десантирование людей и техники на парашютах «смертью, падающей с небес».
«Десятки русских солдат спускались под белыми куполами с голубого неба на белый снег. Вслед за ними из самолетов вываливалась боевая техника и также спускалась вниз на гроздьях из десяти парашютов», — пишет издание.
Военные учения, по мнению автора статьи, состоялись из-за усиления напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном.
29 марта прошла основная командно-штабных учений с Тульским соединением ВДВ. На площадки приземления Житово и Новики в Рязанской области десантировалось более тысячи военнослужащих и 24 единицы боевой техники. Выброска проводилась из самолетов Ил-76 с высоты 800 метров.
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