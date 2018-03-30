Канада лишит Украину бесплатного оружия

Канада решила оставить Украину без бесплатного оружия

Правительство Канады не собирается безвозмездно поставлять летальное оружие Украине . Таков был ответ на отчет постоянного комитета федерального парламента страны по вопросам обороны.

В ответе канадского правительства, как сообщает «Укринформ», говорится, что Канада поддерживает Украину «в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки Украины в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому». В то же время в письме указано, что Канада сохранит тесный контакт с Украиной «относительно запроса на военное оборудование».

Также правительство Канады заявило, что пока не будет пересматривать визовые требования для Украины.

В конце прошлого года Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. В ответ президент Петр Порошенко в Facebook поблагодарил Канаду «за мощный и своевременный сигнал поддержки». А руководитель Минобороны Украины Степан Полторак заметил, что страна готова закупить у Канады отдельные виды оружия.