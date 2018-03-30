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Канада лишит Украину бесплатного оружия
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Канада решила оставить Украину без бесплатного оружия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Канады не собирается безвозмездно поставлять летальное оружие Украине. Таков был ответ на отчет постоянного комитета федерального парламента страны по вопросам обороны.
В ответе канадского правительства, как сообщает «Укринформ», говорится, что Канада поддерживает Украину «в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки Украины в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому». В то же время в письме указано, что Канада сохранит тесный контакт с Украиной «относительно запроса на военное оборудование».
Также правительство Канады заявило, что пока не будет пересматривать визовые требования для Украины.
В конце прошлого года Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. В ответ президент Петр Порошенко в Facebook поблагодарил Канаду «за мощный и своевременный сигнал поддержки». А руководитель Минобороны Украины Степан Полторак заметил, что страна готова закупить у Канады отдельные виды оружия.
Россия выразила обеспокоенность перспективой поставок оружия на Украину. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев призывал Канаду «задуматься об ответственности», так как, по его мнению, это может толкнуть руководство страны «на новые военные авантюры». Также он отметил, что вина за гибель людей будет, в том числе, лежать на тех, кто «дает в руки убийцам оружие». Об опасности накачивания Украины оружием из США и Канады также заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки летального оружия на Украину могут «подогреть и без того горячие головы националистов», стремящихся к силовому методу решения конфликта на Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации с поставкой летального вооружения Украине из Канады и США.
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