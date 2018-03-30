Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию

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В России призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Минобороны России ожидают, что около трех тысяч человек, не сумевших ранее пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, призовут весной 2018 года, сообщил в пятницу врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
Ранее законодательство не позволяло принимать на военную службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и желающих служить.
"Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".
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