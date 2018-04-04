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США ушли, но остались в Сирии
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США решили уйти из Сирии и создали там новую военную базу 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
США создали новую военную базу на севере Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщает Al-Masdar News в среду, 4 апреля.
Объект расположен к северо-западу от сирийского Манбиджа, который контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. Как пишет издание, ранее в город прибыли 200 американских солдат, а также бронированная и строительная техника.
В марте этого года президент США Дональд Трамп заявлял, что американские войска уйдут из Сирии сразу после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В феврале занимавший в то время пост госсекретаря Рекс Тиллерсон говорил, что Вашингтон ограничит помощь курдским формированиям, входящим в состав ДСС.
В последнее время отношения Турции и США значительно ухудшились. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».
20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).
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