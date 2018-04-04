США ушли, но остались в Сирии

США решили уйти из Сирии и создали там новую военную базу

США создали новую военную базу на севере Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщает Al-Masdar News в среду, 4 апреля.

Объект расположен к северо-западу от сирийского Манбиджа, который контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. Как пишет издание, ранее в город прибыли 200 американских солдат, а также бронированная и строительная техника.

В последнее время отношения Турции и США значительно ухудшились. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов « Сирийской свободной армии ».