Украина заявила об ополченцах с лазерным оружием

Против украинских пограничников использовали «ослепляющий лазер». Об этом сообщает пресс-служба местной Госпогранслужбы.
Отмечается, что один из военных на контрольном посту «Марьинка» был ослеплен неким лучом со стороны Донбасса, наблюдая за вверенной ему территорией при помощи оптического прибора.
В результате пограничник получил ожог сетчатки, а характер травмы свидетельствует о вероятности применения мощного излучателя света, известного как «ослепляющий лазер».
Также в Госпогранслужбе отметили, что украинские военнослужащие и ранее получали подобные травмы, например, военные Краматорского пограничного отряда, наблюдавшие за Донбассом через оптические приборы в июле 2016 года. Тогда руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко обвинил ополченцев в применении «специального лазерного устройства».