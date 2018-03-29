Ещё
Украина заявила об ополченцах с лазерным оружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина нашла на Донбассе «ослепляющий лазер» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: dpsu.gov.ua
Против украинских пограничников использовали «ослепляющий лазер». Об этом сообщает пресс-служба местной Госпогранслужбы.
Отмечается, что один из военных на контрольном посту «Марьинка» был ослеплен неким лучом со стороны Донбасса, наблюдая за вверенной ему территорией при помощи оптического прибора.
В результате пограничник получил ожог сетчатки, а характер травмы свидетельствует о вероятности применения мощного излучателя света, известного как «ослепляющий лазер».
Также в Госпогранслужбе отметили, что украинские военнослужащие и ранее получали подобные травмы, например, военные Краматорского пограничного отряда, наблюдавшие за Донбассом через оптические приборы в июле 2016 года. Тогда руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко обвинил ополченцев в применении «специального лазерного устройства».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»71
В последний раз24
Для россиян предложили ввести новый вид наказания157
Британию встревожила российская «Мертвая рука»391
Чиновников наказали за банкет в день траура125
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
01:13
Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
Политика
01:14
Двери в кинозале «Зимней вишни» закрыл один из посетителей
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение