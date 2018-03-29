Украина заявила об ополченцах с лазерным оружием

Украина нашла на Донбассе «ослепляющий лазер»

Против украинских пограничников использовали «ослепляющий лазер». Об этом сообщает пресс-служба местной Госпогранслужбы.

Отмечается, что один из военных на контрольном посту «Марьинка» был ослеплен неким лучом со стороны Донбасса, наблюдая за вверенной ему территорией при помощи оптического прибора.

В результате пограничник получил ожог сетчатки, а характер травмы свидетельствует о вероятности применения мощного излучателя света, известного как «ослепляющий лазер».