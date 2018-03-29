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Винтовка «Ратника-3» получит высокоточный патрон
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Снайперская винтовка российского «Ратника-3» получит высокоточный патрон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Снайперская винтовка, которая войдёт в комплект российской экипировки "солдата будущего" нового поколения "Ратник-3", получит новый высокоточный патрон, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 в Ереване директор предприятия-разработчика — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.
"НИР (научно-исследовательские работы) по "Ратнику-3" закрыты. С 2018 года начаты отдельные ОКР (опытно-конструкторские разработки), в частности по системе управления связи, разведки и системе поражения. Это новый патрон — новое баллистическое решение", — сказал он.
Семизоров отметил, что эта разработка будет состоять полностью из российских комплектующих.
"Полностью на российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперских винтовок. Мы попробуем закончить все эти ОКРы в рамках новой госпрограммы вооружения (2018-2027 годы)", — добавил директор предприятия-разработчика.
Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.
Ожидается, в состав экипировки нового поколения "Ратник-3" войдут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.
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