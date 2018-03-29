Ещё
Украина готова направить военных в Мали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украина выразила готовность направить военных в Мали 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
краина готова предоставить ООН военных для миротворческой миссии организации в Мали. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", — заявил украинский посол на заседании Совета Безопасности ООН по улучшению работы операций по поддержанию мира.
Из 15 развернутых на данный момент операций по поддержанию мира, самые большие контингенты находятся в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане.
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ сообщил, что "с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев".
РИА Новости: последние новости
Шойгу рассказал о полетах противолодочных самолетов к Америке Американские ВВС показали войну будущего Политолог: Россия показала, что может создавать самое передовое оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева373
Британия раскрыла место отравления Скрипалей137
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине598
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово333
Трагедию в Кемерово могли предотвратить135
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение