РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке

«Так, в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — уточнил Шойгу.

По его словам, в настоящее время российское военное ведомство продолжает заниматься перевооружением соединений и воинских частей Северного флота. При этом арктическое направление остается одним из наиболее перспективных.