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РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке
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Россия отправила боевые самолеты к Северной Америке по забытому маршруту 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: ТАСС
Авиация Минобороны России впервые со времен СССР совершила полет через Северный полюс к Северной Америке. Об этом в среду, 28 марта, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту», — заявил министр, выступая на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в настоящее время российское военное ведомство продолжает заниматься перевооружением соединений и воинских частей Северного флота. При этом арктическое направление остается одним из наиболее перспективных.
«Так, в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — уточнил Шойгу.
В частности, отметил министр, в 2018 году флоту был передан ледокол «Илья Муромец», в скором времени будет завершена передача и судна тылового обеспечения «Эльбрус». Кроме того, близятся к завершению испытания «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большого десантного корабля «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин».
«Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами "Ясень" и "Борей"», — добавил Шойгу.
Первый беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс к Североамериканскому континенту совершили в июне 1937 года Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолете АНТ-25. Они преодолели 8504 километра по прямой и приземлились в канадском Ванкувере. В июле того же года самолет АНТ-25 под руководством летчика-испытателя Михаила Громова совершил трансарктический перелет Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (США).
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