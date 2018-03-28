Британия готовится к российским атакам в космосе

«Я не предвижу, если хотите, «войны в космосе», но я понимаю, что наше право на космос оспаривают и пытаются лишить нас некоторых возможностей», — сказал он. По словам Хиллиера, если Москва «была готова устроить нападение в Солсбери» на экс-разведчика Сергея Скрипаля , то она может бросить вызов и международным правилам, запрещающим кибератаки, использование лазерных лучей или создание помех для уничтожения ценных спутников на орбите.

The Times отметила, что Лондон также планирует усилить борьбу с «дезинформационными операциями» в соцсетях. Британские власти считают, что такую операцию в Сети также провели из-за «дела Скрипаля».

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии. Россия ранее выдала осужденного за госизмену Скрипаля Великобритании в рамках сделки по обмену шпионами.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов.

В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.