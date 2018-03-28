ВВС НОАК провели в приближенных к реальным боевым действиям условиях учения с участием 12 бомбардировщиков H-6K

Сиань, 27 марта / Синьхуа / — ВВС НОАК сегодня опубликовали сообщение о проведении в приближенных к реальным боевым действиям условиях учений с участием 12 бомбардировщиков H-6K. Фотографии Синьхуа/ Ян Цзюнь

Сиань, 27 марта /Синьхуа/ — ВВС НОАК сегодня опубликовали сообщение о проведении в приближенных к реальным боевым действиям условиях учений с участием 12 бомбардировщиков H-6K. Фотографии Синьхуа/Ян Цзюнь

Сиань, 27 марта /Синьхуа/ — ВВС НОАК сегодня опубликовали сообщение о проведении в приближенных к реальным боевым действиям условиях учений с участием 12 бомбардировщиков H-6K. Фотографии Синьхуа/Ян Цзюнь