Ещё
ВВС НОАК провели в приближенных к реальным боевым действиям условиях учения с участием 12 бомбардировщиков H-6K
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ВВС НОАК провели в приближенных к реальным боевым действиям условиях учения с участием 12 бомбардировщиков H-6K 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 27 марта /Синьхуа/ — ВВС НОАК сегодня опубликовали сообщение о проведении в приближенных к реальным боевым действиям условиях учений с участием 12 бомбардировщиков H-6K. Фотографии Синьхуа/Ян Цзюнь
Сиань, 27 марта /Синьхуа/ — ВВС НОАК сегодня опубликовали сообщение о проведении в приближенных к реальным боевым действиям условиях учений с участием 12 бомбардировщиков H-6K. Фотографии Синьхуа/Ян Цзюнь
Сиань, 27 марта /Синьхуа/ — ВВС НОАК сегодня опубликовали сообщение о проведении в приближенных к реальным боевым действиям условиях учений с участием 12 бомбардировщиков H-6K. Фотографии Синьхуа/Ян Цзюнь
ИА Синьхуа: последние новости
Правительственная армия Сирии освободила еще два населенных пункта в Восточной Гуте Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отработал уничтожение кораблей условного противника на учениях Балтийского флота Около 50 летчиков-истребителей примут участие в учении "Ладога-2018" в Карелии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным345
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля44
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово449
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации48
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение