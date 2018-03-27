Ещё
В США рассказали о преимуществе РФ в случае войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США рассказали, какое преимущество будет у России в случае начала войны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: U.S. Army / Capt. Brett Tinder
Американские военные планируют меры по увеличению дальности ракетных и артиллерийских систем, так как в первые недели гипотетического военного конфликта с Россией они окажутся без поддержки с воздуха, сообщает Military.com.
Так, в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска "будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше", пишет издание со ссылкой на исследование аналитического центра Rand Corporation.
"Из-за мощности и дальности действия российской ПВО все формы поддержки с воздуха будут серьезно затруднены, и последствия этого сухопутные войска ощутят на себе", — пояснил сотрудник Rand Corporation Джон Гордон.
Кроме того, по словам эксперта, Россия имеет преимущество в численности и дальнобойности артиллерийских систем.
"Русские подходят к этому очень серьезно: артиллерия была сильной стороной российской армии еще в царские времена", — подчеркнул Гордон.
В связи с этим руководство вооруженных сил США принимает меры для совершенствования ракетных и артиллерийских вооружений, например, самоходных гаубиц М-109 "Паладин" (Paladin).
"Мы должны увеличить дальность всех разрабатываемых систем и достичь превосходства над противником в этой области", — цитирует Military.com командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна.
РИА Новости: последние новости
"Американский пирог" против "Посейдона". В США меряются с Россией армиями NI назвал страны, которые будут обладать сильнейшими армиями в будущем Эксперт: "готовность" армии США 2028 года к любой войне – это бахвальство
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй297
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля65
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение