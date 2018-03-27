В США рассказали о преимуществе РФ в случае войны

"Из-за мощности и дальности действия российской ПВО все формы поддержки с воздуха будут серьезно затруднены, и последствия этого сухопутные войска ощутят на себе", — пояснил сотрудник Rand Corporation Джон Гордон.

Так, в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска "будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше", пишет издание со ссылкой на исследование аналитического центра Rand Corporation.