Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400

Путин и Эрдоган обсудят в Турции поставки систем С-400 Анкаре

Турцию. Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина

«Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема — это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», некоторые другие вопросы, касающиеся обмена по ВТС», — сказал Ушаков.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Границы зоны прикрытия — до 400 км. Способен уничтожать как аэродинамические, так и баллистические цели.