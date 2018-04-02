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Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400
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Путин и Эрдоган обсудят в Турции поставки систем С-400 Анкаре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина в Турцию.
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема — это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», некоторые другие вопросы, касающиеся обмена по ВТС», — сказал Ушаков.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Границы зоны прикрытия — до 400 км. Способен уничтожать как аэродинамические, так и баллистические цели.
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