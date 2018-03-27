Неизвестные прислали военным США посылки со взрывчаткой 

"В 12:10 саперы сообщили, что в посылке были порох и продукты сгорания. Проведенное рентгеновское исследование указывает на наличие GPS и самодельного запала. Предмет был передан на экспертизу ФБР", — рассказал официальный представитель сухопутных сил США Майкл Говард.

Подозрительные посылки, в том числе содержавшие взрывоопасные вещества, поступили на военные объекты, расположенные в окрестностях Вашингтона. Из-за этого в 8:30 утра эвакуировали курсантов университета национальной обороны.