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Неизвестные прислали военным США посылки со взрывчаткой
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Неизвестные прислали военным США посылки со взрывчаткой 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: EPA
Подозрительные посылки, в том числе содержавшие взрывоопасные вещества, поступили на военные объекты, расположенные в окрестностях Вашингтона. Из-за этого в 8:30 утра эвакуировали курсантов университета национальной обороны.
"В 12:10 саперы сообщили, что в посылке были порох и продукты сгорания. Проведенное рентгеновское исследование указывает на наличие GPS и самодельного запала. Предмет был передан на экспертизу ФБР", — рассказал официальный представитель сухопутных сил США Майкл Говард.
Похожие инциденты произошли на территории лаборатории ФБР в Куантико (штат Вирджиния) и на базе Форт-Белвур, передает ТАСС.
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