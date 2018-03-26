Под Астраханью пройдут учения МиГ-31

Двенадцать перехватчиков МиГ-31 из Перми проведут учения под Астраханью

"Эскадрилья сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ завершила перелет с аэродрома Сокол в Пермском крае на полигон Ашулук под Астраханью в рамках начального этапа летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения. Маршрут протяженностью почти 2 тысячи километров 12 самолетов преодолели за два часа", — сказал Рощупкин. Двенадцать сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиации Центрального военного округа (ЦВО) совершили перелет с аэродрома Сокол в Пермском крае на полигон Ашулук в Астраханской области для участия в летно-тактических учениях с пусками управляемых ракет по реактивным мишеням, сообщил РИА Новости в понедельник помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин

По его информации, экипажам высотных перехватчиков предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов, половину из них — ночью. "Истребители выполнят пуски управляемых ракет типа "воздух-воздух" по реактивным мишеням", — отметил представитель ЦВО.

За счет новейших авионики и вооружения боевая эффективность МиГ-31БМ в сравнении с базовым истребителем-перехватчиком МиГ-31 возросла почти втрое. Высотный перехватчик МиГ-31БМ может засечь цели на расстоянии 320 километров и поразить их ракетным оружием на дальности 280 километров. Двигатели Д-30Ф-6 позволяют 40-тонному самолету достигать скорости, близкой к гиперзвуковой. МиГ-31БМ вооружен различными ракетами класса "воздух-воздух" на шести точках подвески и шестиствольной 23-миллиметровой авиационной пушкой. Его максимальная боевая нагрузка составляет девять тонн. В настоящее время в Воздушно-космических силах России на вооружении и хранении имеется более 250 самолетов МиГ-31 различных модификаций.

Специально модернизированные самолеты МиГ-31 оснащаются гиперзвуковыми ракетами системы "Кинжал", которые, обладая скоростью порядка 10 Маха (число Маха равно скорости звука), способны преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и доставить к цели на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.