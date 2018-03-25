«МВД и СБ Украины перешли на сторону России»

Первая в истории украинского флота женщина «капитан 1 ранга» помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк рассказала в интервью телеканалу «112 Украина» о том, что в 2014 году Военно-морские силы были вынуждены действовать в очень сложных условиях.

«ВМС очутились в то время без командующего ВМС, начальника Генерального штаба, без министра обороны, верховного главнокомандующего ВСУ (президента)», — рассказала Каналюк.

Она отметила также, что тогда в Крыму силы МВД СБУ перешли на сторону России

«И это надо признать и смотреть правде в глаза. ВМС не знали, что делать с мирным населением, когда МВД и СБУ перешли на сторону РФ», — отметила Каналюк.

По ее словам, в этой ситуации командованию ВМС оставалось только «тянуть время», чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации.

«Я, как и все мои коллеги, выполняла свои функциональные обязанности. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧФ, Чалый и Аксенов», — заявила помощник командующего.

Она считает, что украинский флот «принёс себя в жертву» в 2014 году во время присоединения Крыма к РФ, чтобы дать возможность Киеву привести в готовность армию.