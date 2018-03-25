«МВД и СБ Украины перешли на сторону России» 

Первая в истории украинского флота женщина «капитан 1 ранга» помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк рассказала в интервью телеканалу «112 Украина» о том, что в 2014 году Военно-морские силы были вынуждены действовать в очень сложных условиях.
«ВМС очутились в то время без командующего ВМС, начальника Генерального штаба, без министра обороны, верховного главнокомандующего ВСУ (президента)», — рассказала Каналюк.
«И это надо признать и смотреть правде в глаза. ВМС не знали, что делать с мирным населением, когда МВД и СБУ перешли на сторону РФ», — отметила Каналюк.
По ее словам, в этой ситуации командованию ВМС оставалось только «тянуть время», чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации.
«Я, как и все мои коллеги, выполняла свои функциональные обязанности. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧФ, Чалый и Аксенов», — заявила помощник командующего.
Она считает, что украинский флот «принёс себя в жертву» в 2014 году во время присоединения Крыма к РФ, чтобы дать возможность Киеву привести в готовность армию.
«Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — сказала Каналюк