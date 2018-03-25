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ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа
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ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Израильская авиация в ночь на воскресенье атаковала базу боевиков в секторе Газа, после того как группа палестинцев проникла через границу и попыталась поджечь строительную технику, возводящую разделительные сооружения, сообщила армейская пресс-служба.
"Самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафахе, на юге сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.
Удар был нанесен в ответ на субботний инцидент, когда несколько палестинцев повредили разделительный забор и, проникнув на израильскую сторону границы, попытались поджечь стоявшую там строительную технику. Местные СМИ пишут, что в результате вылазки никто не пострадал, а нарушители ретировались после того, как на место прорыва прибыли военные.
Армия подчеркнула, что считает ответственным за все агрессивные действия из сектора Газа правящее там движение ХАМАС.
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