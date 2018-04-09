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Израиль отказался комментировать авиаудар по Сирии
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Израиль отказался комментировать авиаудар по Сирии 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Израильские военные отказались комментировать сообщения о проведенном в ночь на понедельник ракетном ударе по авиабазе T-4 в Сирии, которую Израиль уже бомбил ранее.
"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.
Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США.
Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря. В Пентагоне отрицают причастность к налету.
Израильтяне в феврале бомбили T-4, откуда, как они утверждали, был запущен беспилотник иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете.
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СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты Пентагон отрицает причастность к ракетному удару по сирийской авибазе Пентагон осведомлен о ракетном ударе по сирийской авиабазе
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