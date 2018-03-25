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США нанесли авиаудары по террористам на юге Ливии
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СМИ: ВВС США нанесли удары по террористам на юге Ливии 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Самолеты американских военно-воздушных сил нанесли несколько ударов по позициям террористов в южной части Ливии. Об этом, как сообщила газета Youm7, заявил в субботу официальный представитель высшего исполнительного органа власти страны — Президентского совета Ливии Мухаммед ас-Салак.
По его словам, "целью ударов ВВС США было строение в районе ливийского города Убару". В нем, как пояснил ас-Салак, происходило совещание главарей террористических группировок, действующих в регионе. По данным представителя Президентского совета, "в результате бомбардировки два главаря экстремистов были ликвидированы".
Ас-Салак добавил, что атака с воздуха проходила "при координации ливийского Правительства национального согласия и США в рамках стратегического сотрудничества двух сторон в борьбе против террора".
С начала марта на юге Ливии продолжались вооруженные столкновения между подразделениями 6-й пехотной бригады (подчиняется минобороны при Правительстве национального согласия Фаиза Сараджа) и военизированными отрядами местных кланов. Бои проходили с применением танков и артиллерии.
4 марта заседающий в Триполи Президентский совет, который также возглавляет Сарадж, с целью "предотвратить дальнейшую эскалацию" принял решение направить в этот регион дополнительные подкрепления. На следующий день о начале "операции по установлению законности" на юге страны объявил и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
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