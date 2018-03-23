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В России признали бессилие перед США
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В России признали бессилие перед США 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».
«Так, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом "Кузнецов" по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам — вчетверо», — пишет эксперт.
По его мнению, ВМФ России превосходит ВМС США в неатомных подводных лодках и кораблях ближней морской зоны (корветах, малых ракетных кораблях и катеров различного назначения). «Однако превосходство России в этой области с лихвой компенсируется составом флотов союзников США, в частности стран НАТО», — отмечает Сивков.
«В воздушно-космической сфере дела не лучше. По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США — почти восьмикратное», — полагает эксперт.
Сивков отмечает, что хотя в России имеются достойные образцы вооружений, например, истребитель пятого поколения Су-57, их недостаточно для достижения превосходства над США. Эксперт также отметил отставание России от США по численности сухопутных войск, а также принятым на вооружение образцам высокоточного оружия.
«И с этой точки зрения впору не сворачивать военное производство и объем государственного оборонного заказа, а наращивать. Запросы Минобороны в объеме 30 триллионов рублей на новую госпрограмму вооружений представляются весьма скромными», — подводит итоги Сивков.
В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.
В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также России, считает Сивков, следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».
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