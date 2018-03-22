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Беспилотник США разведал обстановку над Черным морем
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Американский беспилотник разведал обстановку над Черным морем 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Беспилотный аппарат RQ‐4B, принадлежащий авиации США, в течение нескольких часов наблюдал за побережьем Крыма, Краснодарского края и у границ Донбасса. Об этом сообщил «Интерфакс».
Устройство с бортовым номером 05–2024 покинуло авиабазу Сигонелла на Сицилии и подлетело к российским границам в 13:30. На протяжении восьми часов аппарат совершал шесть пролетов вдоль западной и юго-западной границ Крыма, после чего перебрался к черноморскому побережью Краснодарского края, подлетев к Сочи.
Утром тот же самый беспилотник совершил облет пограничной линии в Донбассе. Отмечается, что ранее аппарат неоднократно использовали для получения данных на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Балтийском регионе.
Также в четверг совершили полеты американский разведывательный самолет RC-135W и стоящий на службе ВВС НАТО борт Sentry AWACS возле Ленинградской, Калининградской и Псковской областей.
Во вторник разведку в Балтийском регионе провели несколько бортов западных стран. Экипажи США, Дании и Швеции летали над морскими и сухопутными границами РФ, совершив перемещение по восточной части Эстонии.
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