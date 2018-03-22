Беспилотник США разведал обстановку над Черным морем

Американский беспилотник разведал обстановку над Черным морем

Беспилотный аппарат RQ‐4B, принадлежащий авиации США , в течение нескольких часов наблюдал за побережьем Крыма Краснодарского края и у границ Донбасса. Об этом сообщил «Интерфакс».

Устройство с бортовым номером 05–2024 покинуло авиабазу Сигонелла на Сицилии и подлетело к российским границам в 13:30. На протяжении восьми часов аппарат совершал шесть пролетов вдоль западной и юго-западной границ Крыма, после чего перебрался к черноморскому побережью Краснодарского края, подлетев к Сочи

Утром тот же самый беспилотник совершил облет пограничной линии в Донбассе. Отмечается, что ранее аппарат неоднократно использовали для получения данных на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Балтийском регионе.

Также в четверг совершили полеты американский разведывательный самолет RC-135W и стоящий на службе ВВС НАТО борт Sentry AWACS возле Ленинградской, Калининградской и Псковской областей.