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Российских военных отправили в ЦАР
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МИД сообщил об отправке российских военных в ЦАР 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия отправила в Центральноафриканскую Республику своих военных в качестве помощи. Об этом сообщили в российском МИДе.
Отмечается, что о предоставлении помощи попросил президент ЦАР. С согласия Комитета СБ ООН в начале февраля Россия направила в страну партию стрелкового вооружения и боеприпасов.
«С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР», — отмечается в сообщении.
В МИДе подчеркнули, что помощь ЦАР оказывается в соответствии с санкциями СБ ООН в отношении этой страны.
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