ВВС Украины обвинили РФ в провокационных действиях

ВВС Украины обвинили Россию в провокационных действиях

Командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Военно-космические силы России в провокационных действиях и привело в повышенную боеготовность средства ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Российская Федерация продолжает осуществлять провокационные действия с привлечением воздушного компонента», — говорится в сообщении.

Согласно данным украинских ВВС, в четверг, 22 марта, якобы самолёты ВКС России второй раз за месяц совершили провокационные действия вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

Отмечается, что все определённые силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

12 марта в Минобороны опровергли сообщения о нарушении Ил-76 воздушного пространства Эстонии.