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Су-27 Балтфлота отработали воздушные бои
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Су-27 Балтфлота отработали воздушные бои над нейтральными водами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пилоты Су-27 истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ) провели плановые учебные воздушные бои над нейтральными водами Балтики, сообщил журналистам в четверг представитель БФ капитан первого ранга Роман Мартов.
"Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации БФ провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника", — сказал Мартов.
Он отметил, что "маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря".
Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, "где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток".
По информации представителя Балтфлота, при выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-27 в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.
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