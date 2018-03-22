Для ВМФ планируют заложить два гидрографических судна

"Планируется, что в мае текущего года для гидрографической службы ВМФ будут заложены новейшее малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920", — сказал Дыгало. Малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920 планируется заложить для гидрографической службы Военно-морского флота России на верфях в Ярославской и Нижегородской областях в мае 2018 года, сообщил журналистам в четверг представитель ВМФ Игорь Дыгало

Суда усиленного ледового класса проекта 19910 будут оснащены современным оборудованием для гидрографических исследований морских районов. Они предназначены для обслуживания средств навигации, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота; смогут работать в условиях глубокого моря и на мелководье.

Большие гидрографические катера проекта 19920 обладают возможностями гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.