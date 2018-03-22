В Сирии заметили новые БМП-2

В Сирии замечены новенькие БМП-2https://t.co/N8OSXsnLua#weapons #оружие #Сирия #Syria #бронетехника pic.twitter.com/8XwEGbuas8— Komandante (@KomandanteS17) 22 марта 2018 г. Сирийские войска получили подкрепление в виде "свежих" БМП-2. На появившихся в Сети фотографиях видно, что боевые машины находятся в прекрасном состоянии и ранее, по всей видимости, не привлекались к участию в боевых действиях.

С этим мнением согласен военный эксперт Юрий Лямин.

"В самом деле, бронетехника слишком хорошо выглядят для активно воевавших машин. К тому же камуфляж не соответствует тому, что применяется в Сирии. БМП-2 с самого начала войны — в характерной песочной окраске. В конце 2015-го — начале 2016 г. в Сирии были замечены новые БМП-2, но они были в "пятнистом" камуфляже", — отмечает Лямин.

В июле прошлого года на вооружение бригады "Соколы пустыни", действовавшей тогда на востоке провинции Хама, поступило несколько БМП-2, но за такое время техника порядком бы поизносилась.

До начала гражданской войны в Сирии было не более 350 БМП-2. Все они находились в распоряжении лишь элитных гвардейских частей.

Боевые машины второго поколения очень ценятся в данной "горячей точке" за высокую надежность, хорошую огневую мощь 30-мм автоматической пушки и прекрасные маневренные характеристики. Как правило, их привлекают для участия в наиболее ответственных операциях, в том числе проводимого в настоящее время широкомасштабного наступления в Восточной Гуте.