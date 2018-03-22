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В Сирии заметили новые БМП-2
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В Сирии заметили новые БМП-2 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сирийские войска получили подкрепление в виде "свежих" БМП-2. На появившихся в Сети фотографиях видно, что боевые машины находятся в прекрасном состоянии и ранее, по всей видимости, не привлекались к участию в боевых действиях.
С этим мнением согласен военный эксперт Юрий Лямин.
"В самом деле, бронетехника слишком хорошо выглядят для активно воевавших машин. К тому же камуфляж не соответствует тому, что применяется в Сирии. БМП-2 с самого начала войны — в характерной песочной окраске. В конце 2015-го — начале 2016 г. в Сирии были замечены новые БМП-2, но они были в "пятнистом" камуфляже", — отмечает Лямин.
В июле прошлого года на вооружение бригады "Соколы пустыни", действовавшей тогда на востоке провинции Хама, поступило несколько БМП-2, но за такое время техника порядком бы поизносилась.
До начала гражданской войны в Сирии было не более 350 БМП-2. Все они находились в распоряжении лишь элитных гвардейских частей.
Боевые машины второго поколения очень ценятся в данной "горячей точке" за высокую надежность, хорошую огневую мощь 30-мм автоматической пушки и прекрасные маневренные характеристики. Как правило, их привлекают для участия в наиболее ответственных операциях, в том числе проводимого в настоящее время широкомасштабного наступления в Восточной Гуте.
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