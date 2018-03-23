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Пентагон заявил о серьезной «российской угрозе»
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В Пентагоне объяснили, почему Россия представляет угрозу безопасности США 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: U.S. Army / Sgt. Connor Mendez
Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку Москва и Пекин намерены изменить мировой порядок, заявил замминистра обороны США Джон Руд на слушаниях в Сенате.
"Россия и Китай намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", — отметил представитель ведомства.
Руд также подчеркнул, что главным вызовом в укреплении американской безопасности является "усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай". По его мнению, Вашингтону и его партнерам необходимо повышать военные расходы, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и "странам изгоям", как Северная Корея и Иран.
Замминистра обороны США также заявил, американская армия остается самой сильной в мире, однако отметил, что другие страны модернизируют и улучшают свои вооруженные силы. В частности, он напомнил недавнее выступление Владимира Путина, в ходе которого глава государства рассказал о новых российских вооружениях.
Американские военачальники многократно заявляли о "российской угрозе" безопасности США. Так, генерал Джон Хайтен назвал Россию наиболее значительной угрозой Соединенным Штатам, а глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, отметил, что Китай и Россия хотят построить мир по своим "авторитарным моделям".
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