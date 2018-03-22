Россия бесплатно вооружила Африку

В Республику также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, сообщил Кожин.

Дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает укрепление национальных силовых структур страны, передачу им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и надеется на скорое урегулирование затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта.