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Россия бесплатно вооружила Африку
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Россия бесплатно вооружила Африку 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: AP
Москва безвозмездно окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике. Такое заявление сделали в МИД РФ.
«Из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля 2018 года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов», — заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. Он отметил, что все поставки производятся с ведома Совета Безопасности ООН и в строгом соответствии с требованиями санкционного режима в отношении страны.
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В Республику также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, сообщил Кожин.
Дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает укрепление национальных силовых структур страны, передачу им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и надеется на скорое урегулирование затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта.
Межконфессиональный конфликт в ЦАР продолжается с 2013 года. Тогда представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на эти действия христиане создали отряды ополчения, которые начали расправы над представителями мусульманской общины. Для стабилизации ситуации в стране развернуты воинские контингенты Франции, Африканского союза и ЕС.
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