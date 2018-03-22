Ещё
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолеты начали терять сигнал GPS при подлете к Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Навигационные системы самолетов и электронные системы позиционирования GPS перестали правильно отражать расположение самолетов в Восточном Средиземноморье, недалеко от Сирии; это вызывает опасения по вопросу безопасности полетов, сообщают кипрские СМИ.
С этой проблемой по всему Восточному Средиземноморью столкнулись авиационные службы и самолеты, сообщает Elinotourkika со ссылкой на кипрский источник Phileleftheros.
>> Российский Су-30 совершил фантастический маневр в Сирии
По этой причине органы гражданской авиации Кипра и Турции были вынуждены выдать чрезвычайные уведомления НОТАМ (NOTAM; оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации — прим. ВЗГЛЯД).
Из сообщения НОТАМ Департамента гражданской авиации Кипра следует, что командиры воздушных судов начали докладывать о прерывании сигналов GPS в некоторых районах, что чрезвычайно опасно.
Предположительно, причиной проблемы являются помехи в связи с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии или некорректная работа спутников GPS, которые покрывают площадь Средиземноморья.
Кроме того, во время сбоя навигации в воздушном пространстве замечены как американские, так и российские специальные самолеты, что, якобы, может потенциально вызвать проблемы с GPS.
За последние два месяца было несколько подобных инцидентов, однако проблема с GPS-навигацией особенно обострилась за последние три дня.
Отмечается, что провалы в работе систем возникают с разными интервалами в разных районах. Сбой идет в двух формах: прекращение сигнала или неправильное определение местоположения воздушного судна.
Уточняется, что самолеты оснащены и альтернативными системами позиционирования в дополнение к GPS.
Инциденты с безопасностью полетов были отмечены и НАСА; из 80 зарегистрированных случаев объяснения и причины были найдены только для 30.
Неизвестно, в чем причина таких сбоев, однако стоит напомнить, что военные эксперты, в том числе западные, не раз отмечали эффективную работу российских средств радиоэлектронной борьбы в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Черноморский флот бессилен противодействовать ВМС США Собиравшаяся отработать удар по России американская подлодка застряла во льдах Появились данные о возможном дефиците торпед для ВМФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй может остаться без поддержки48
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию52
Савченко задержана359
Обязательное медстрахование предложили отменить356
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога257
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение