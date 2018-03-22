Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии

Самолеты начали терять сигнал GPS при подлете к Сирии

Навигационные системы самолетов и электронные системы позиционирования GPS перестали правильно отражать расположение самолетов в Восточном Средиземноморье, недалеко от Сирии ; это вызывает опасения по вопросу безопасности полетов, сообщают кипрские СМИ.

С этой проблемой по всему Восточному Средиземноморью столкнулись авиационные службы и самолеты, сообщает Elinotourkika со ссылкой на кипрский источник Phileleftheros.

По этой причине органы гражданской авиации Кипра Турции были вынуждены выдать чрезвычайные уведомления НОТАМ (NOTAM; оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации — прим. ВЗГЛЯД).

Из сообщения НОТАМ Департамента гражданской авиации Кипра следует, что командиры воздушных судов начали докладывать о прерывании сигналов GPS в некоторых районах, что чрезвычайно опасно.

Предположительно, причиной проблемы являются помехи в связи с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии или некорректная работа спутников GPS, которые покрывают площадь Средиземноморья.

Кроме того, во время сбоя навигации в воздушном пространстве замечены как американские, так и российские специальные самолеты, что, якобы, может потенциально вызвать проблемы с GPS.

За последние два месяца было несколько подобных инцидентов, однако проблема с GPS-навигацией особенно обострилась за последние три дня.

Отмечается, что провалы в работе систем возникают с разными интервалами в разных районах. Сбой идет в двух формах: прекращение сигнала или неправильное определение местоположения воздушного судна.

Уточняется, что самолеты оснащены и альтернативными системами позиционирования в дополнение к GPS.

Инциденты с безопасностью полетов были отмечены и НАСА ; из 80 зарегистрированных случаев объяснения и причины были найдены только для 30.

Неизвестно, в чем причина таких сбоев, однако стоит напомнить, что военные эксперты, в том числе западные, не раз отмечали эффективную работу российских средств радиоэлектронной борьбы в Сирии.