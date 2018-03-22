Ещё
Горбачев призвал обсудить военные доктрины с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горбачев призвал обсудить военные доктрины с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа призвал вести переговоры и на паритетных началах, сокращать арсеналы, а также обсудить военные доктрины, которые, по его словам, приобрели опасный характер.
В комментарии РИА Новости политик отметил, что приветствует факт разговора лидеров двух стран и внимательно ознакомился с информацией о нем. Он подчеркнул, что сейчас в центре внимания вновь находится проблема сдерживания гонки вооружений и стратегической стабильности.
Бывший советский лидер напомнил, что ядерные арсеналы по-прежнему гигантские, хотя со времени встречи в Рейкьявике ликвидировано 85% ядерного оружия.
"Но раскручивается новая гонка вооружений. С этим, я думаю, никто не может согласиться. Судя по некоторым высказываниям обоих президентов, они относятся к этому серьезно. Надо вести переговоры, сокращать арсеналы, причем на паритетных началах. И иметь в виду конечную цель: избавиться от ядерного оружия", — заявил Горбачев.
"Еще одна важная тема — обсудить военные доктрины. Они приобрели опасный характер", — добавил собеседник агентства.
РИА Новости: последние новости
Путин призвал россиян прийти на выборы Шойгу сравнил российскую армию с ледоколом: "Можем плыть, и плыть, и плыть" Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии116
Мэй может остаться без поддержки47
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию54
Савченко задержана359
Обязательное медстрахование предложили отменить358
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение