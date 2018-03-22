Горбачев призвал обсудить военные доктрины с США 

Экс-президент СССР Михаил Горбачев после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа призвал вести переговоры и на паритетных началах, сокращать арсеналы, а также обсудить военные доктрины, которые, по его словам, приобрели опасный характер.
В комментарии РИА Новости политик отметил, что приветствует факт разговора лидеров двух стран и внимательно ознакомился с информацией о нем. Он подчеркнул, что сейчас в центре внимания вновь находится проблема сдерживания гонки вооружений и стратегической стабильности.
Бывший советский лидер напомнил, что ядерные арсеналы по-прежнему гигантские, хотя со времени встречи в Рейкьявике ликвидировано 85% ядерного оружия.
"Но раскручивается новая гонка вооружений. С этим, я думаю, никто не может согласиться. Судя по некоторым высказываниям обоих президентов, они относятся к этому серьезно. Надо вести переговоры, сокращать арсеналы, причем на паритетных началах. И иметь в виду конечную цель: избавиться от ядерного оружия", — заявил Горбачев.
"Еще одна важная тема — обсудить военные доктрины. Они приобрели опасный характер", — добавил собеседник агентства.