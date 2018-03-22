США останутся без Турции

США без Турции и «Инджирлика»: у России открылось окно возможностей на южном фланге НАТО

Над американским присутствием в «Инджирлике» сгустились тучи Информация о том, что американцы рассматривают замену турецкой авиабазы «Инджирлик» на военный объект в других странах НАТО , имеет под собой основания — считает старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Александр Васильев.

Отметим, что в СМИ фигурируют слухи, что американцы, вследствие проблем с Турцией , активно подыскивают замену «Иджирлику», как месту базирования своих армейских формирований на так называемом южном фланге НАТО.

В качестве причин здесь приводятся американо-турецкие разногласия по ситуации в северной Турции, т.е. по курдскому вопросу, а также независимая от Североатлантического альянса военная политика Анкары . В частности, она выразилась и в контракте на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, который вызвал полномасштабную критику со стороны Вашингтона.

«Американцы действительно не могут сегодня договориться с турками по курдам, что накладывает отпечаток не только на отношения Анкары и Вашингтона, но и на отношения между Турцией и НАТО», — констатирует Васильев. Примечательно, что в качестве доказательства подобных намерений американской стороны приводится и визит заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла в Грецию , в рамках которого обсуждались перспективы перемещения в эту страну военных подразделений с турецкой базы «Инджирлик». Впрочем, также очевидно, что Греция в этом вопросе не является оптимальным вариантом.

Разговоры об этом начались после попытки военного переворота в Турции

«Что касается слухов о переводе с военной базы «Инджирлик», как всего американского представительства, так и отдельных подразделений, то они появились сразу после попытки военного переворота в Турции», — заключает Васильев. По словам Александра Дмитриевича, это привело к тому, что со стороны политического руководства США слышны угрозы по введению запрета на передачу Турции необходимых ей военных технологий. При этом, исполнение этой угрозы привязано к сделке между Москвой и Анкарой по С-400.

«После попытки военного переворота турецкое правительство было уверено в том, что американцы могли знать об этом событии, а также непосредственно участвовать в нем. Поэтому разговоры о переводе этой американской военной базы из Турции в другую страну НАТО действительно имеют под собой веские основания», — резюмирует Васильев. США выберут Румынию, а не Грецию Напомним, что за попыткой военного переворота в Турции летом 2016 года, целью которого являлось смещение президента этой страны Реджепа Эрдогана , стояли турецкие военные, которые традиционно ориентируются на Запад и США.

Как считает эксперт, если решение по «Инджирлику» будет принято, то американцы переведут эту базу, либо в Румынию, либо в Грецию.

«Румыния является для США важным пунктом на стыке целого ряда регионов, включая Балканы, Черноморский регион, а также Восточную Европу. Кроме того, Румыния располагается недалеко от Украины и России», — констатирует Васильев. При этом, несмотря на все эти данные о подобных американо-греческих переговорах, румынский вариант является более вероятным в силу объективных обстоятельств современного военно-стратегического планирования Пентагона

«Мы видим, что в последнее время правительство Эрдогана проводит все больший и больший курс на обретение полной внешнеполитической независимости Турции. С одной стороны, это отвечает российским национальным интересам, а с другой — мы получаем нового серьезного игрока в этом важном для нас регионе мира», — заключает Васильев. Данная ситуация открывает перед Россией окно возможностей Здесь нужно отметить, что американцы выбрали эту страну в качестве опорной точки для размещения своих компонентов ПРО в виде ракетных установок Mk 41, которые могут запускать, как противоракеты, так и ударные ракеты «Томагавк». Все это позволяет сделать вывод, что американцы сделали на Румынию очень серьезную стратегическую ставку в своем военном планировании.

«По этой причине, всегда существует риск того, что Эрдоган может в любой момент поменять свою политику и свой взгляд на любой вопрос на сто восемьдесят градусов, и это нам необходимо здесь учитывать», — резюмирует Васильев. Кроме того, все эти шаги Эрдогана подрывают единство НАТО, но вряд ли приведут к тому, что Турция выйдет из состава альянса, поскольку эта страна очень сильно интегрирована в данный военно-политический блок.

«Поэтому России сейчас нужно суметь максимально воспользоваться временной ситуацией, когда между Вашингтоном и Анкарой возникло сильное недоверие, а также вычурный взаимный антагонизм», — констатирует Васильев. Очевидно, что если НАТО и США пообещают что-то действительно выгодное турецкому правительству, то ему не составит труда полностью поменять свою позицию и отказаться от всех соглашений, в том числе, и с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400. В этом не стоит сомневаться, поскольку это стандартная внешнеполитическая линия Эрдогана.